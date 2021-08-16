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Ставки растут, но белорусы продолжают выносить валютные вклады. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
По данным Нацбанка в июле 2021 вырос объем рублевых вкладов, а также рублевые остатки средств на карточках. Так, на 46,3 млн рублей вырос объем срочных
А с августа 2020, когда начался мощный отток валютных вкладов, их общее падение составило почти $2 млрд.
Что в итоге?
Сокращение валютных вкладов физлиц пока не останавливается. Насколько эффективным фактором их сдерживания будет повышение ставок по валютным вкладам выше 5% покажет статистика августа. Пока люди сильнее реагируют на текущие экономические нужды (отпуска и траты сбережений), опасаются новых санкций против банков и громких заявлений белорусских чиновников. Рублевые депозиты стабилизировались на уровне майских значений, при этом сильно выросли рублевые средства на карточках.
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В июле 2021 белорусы обновили минимум объема валютных вкладов в банках. Несмотря на рост ставок по валютным вкладам в июле, люди предпочли хранить деньги не в банках....
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