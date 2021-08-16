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Ставки растут, но белорусы продолжают выносить валютные вклады. Одной картинкой

16.08.2021 13:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Ставки растут, но белорусы продолжают выносить валютные вклады. Одной картинкой
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

По данным Нацбанка в июле 2021 вырос объем рублевых вкладов, а также рублевые остатки средств на карточках. Так, на 46,3 млн рублей вырос объем срочных рублевых вкладов, а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования прибавили сразу 213,2 млн рублей, установив максимум года на уровне 3,28 млрд руб. Это, вероятнее всего, связано с началом сезона отпусков и соответствующими выплатами, а также квартальными премиями. Аналогичный всплеск наблюдался по итогам марта 2021. Валютные вклады за месяц потеряли $131 млн. С начала года валютные вклады физлиц сократились на $721,7 млн или на 12,3%.


Инфографика: Myfin.by

А с августа 2020, когда начался мощный отток валютных вкладов, их общее падение составило почти $2 млрд.

Что в итоге?

Сокращение валютных вкладов физлиц пока не останавливается. Насколько эффективным фактором их сдерживания будет повышение ставок по валютным вкладам выше 5% покажет статистика августа. Пока люди сильнее реагируют на текущие экономические нужды (отпуска и траты сбережений), опасаются новых санкций против банков и громких заявлений белорусских чиновников. Рублевые депозиты стабилизировались на уровне майских значений, при этом сильно выросли рублевые средства на карточках.

 
 
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В июле 2021 белорусы обновили минимум объема валютных вкладов в банках. Несмотря на рост ставок по валютным вкладам в июле, люди предпочли хранить деньги не в банках....
 
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