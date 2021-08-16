Погранохрана Латвии развернула 395 мигрантов обратно в Беларусь

Источник материала: АФН

Латвийские пограничники предотвратили попытки уже 395 нелегальных мигрантов незаконно пересечь границу республики с территории Беларуси.

Об этом в понедельник сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны Гунтис Пуятс.

"До 15 августа полуночи мы развернули обратно 395 нарушителей, работа продолжается. Были идентифицированы еще группы, которые хотели попасть в Латвию, поэтому этот процесс непрерывен. Самое большое количество было в четверг, когда был возвращен 101 мигрант. Каждый день более 50 человек погранохрана не пропускает в страну или возвращает обратно", - сказал он, передает ТАСС.

"Если удается зафиксировать людей уже в момент пересечения границы, то им указывается, что это преступное деяние, и их просят отказаться от совершения уголовного преступления. Если это не удается, мы принимаем меры для предотвращения этого", - указал он, подчеркнув, что пограничники при этом следят за тем, не нуждаются ли люди в медицинской помощи.

По его словам, латвийская сторона не обостряет ситуацию на границе с Белоруссией. "Каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально и исходя из ситуации. Это отдельные тактические моменты, о которых я бы сейчас не хотел говорить публично", - отметил Пуятс.

Глава погранохраны также подчеркнул, что сами нелегальные мигранты недовольны нынешней ситуацией.

"Он говорят, что хотят как можно быстрее вернуться обратно домой в Ирак, что они не хотят в Латвию, но их гонят со стороны Беларуси через границу силой. Но мы им говорим, что это не Беларусь, и не Ирак и возвращаем их обратно", - утверждает он. "Они поняли, что эта поездка не несет того, чего они ожидали", - добавил Пуятс.