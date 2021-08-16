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Минчанка поверила лжесотрудникам банка и лишилась Br5 тыс.

16.08.2021 13:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Первомайское РУВД столицы обратилась 37-летняя минчанка, которая сообщила, что с ее карты списали Br5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Потерпевшая пояснила, что неизвестный позвонил на мессенджер, представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что ей одобрили кредит. Женщина ответила, что никаких кредитов не оформляла. Неизвестный сообщил, что с ее банковской карты осуществляются несанкционированные операции и чтобы защитить деньги на платежных картах, попросил установить приложение удаленного доступа и сообщить личные данные. После чего женщине стали приходить сообщения о списании денег с карт, но звонивший уверил, что позже деньги вернутся", - рассказали в ГУВД.

Далее женщину переключили на сотрудника службы безопасности банка, который сообщил, что ей необходимо оформить кредит, чтобы под видом клиента помочь изобличить мошенников. Женщина согласилась и оформила кредит. Проверив карту, денег на ней не обнаружила. Сумма ущерба составила около Br5 тыс.

В настоящий момент правоохранители проводят мероприятия по установлению людей, причастных к этому преступлению.

Правоохранители напоминают, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию и не просят установить сторонних приложений, а номер банковской платежной карты им всегда известен. Ни при каких обстоятельствах никому и никогда не сообщайте информацию о себе или своей банковской платежной карте. Запомните: сотрудники банка никогда не станут звонить своим клиентам посредством интернет-мессенджеров.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Потерпевшая пояснила, что неизвестный позвонил на мессенджер, представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что ей одобрили кредит.
 
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