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"Репортеры без границ" просят ВС Беларуси отклонить иск о ликвидации БАЖ

16.08.2021 13:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) обратилась в Верховный суд Беларуси, просит отклонить иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, говорится в сообщении на официальном сайте RSF.

"Организация "Репортеры без границ" обратилась в Верховный суд Беларуси с целью оспорить ходатайство министерства юстиции о роспуске местного партнера RSF, Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Утверждая, что роспуск БАЖ нарушит обязательства Беларуси в отношении свободы ассоциаций, защиты правозащитников и свободы выражения мнения, RSF призывает Верховный суд взять на себя роль гаранта международных обязательств Беларуси, отклонив заявление Минюста", сказано в сообщении, передает a target=_blank href=https://interfax.by rel="nofollow">Интерфакс-Запад.

Как сообщалось, Минюст подал в Верховный суд Беларуси исковое заявление о ликвидации БАЖ в связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны ассоциации и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства. В ассоциации "категорически не согласны с претензиями Минюста". Предупреждение было вынесено в июле. В БАЖ напомнили, что также в июле в офисе ассоциации прошёл обыск.

"У организации нет доступа к уставным документам, печатям организации и договорам аренды, указанным в предупреждении. Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ", - утверждают в ассоциации.

Рассмотрение иска министерства юстиции о ликвидации БАЖ должно было состояться 11 августа. Но его перенесли на 27-е в связи с тем, что журналистская организация обжаловала предупреждение Минюста. В Беларуси 14-15 июля прошли обыски у сотрудников ряда неправительственных организаций и негосударственных СМИ. В Следственном комитете Беларуси это объяснили причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

 
 
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Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) обратилась в Верховный суд Беларуси, просит отклонить иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов,...
 
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