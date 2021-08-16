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Биржа евро вырос, а доллар упал на торгах 16 августа
Источник материала: Навiны
Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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