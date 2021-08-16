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Кузнецов: «Проще говоря, речь идет о «НЗ»
16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» – про сегодняшнюю тему №1, которой является драма в Афганистане. И одном, казалось бы, малозаметном факте в Беларуси.
– Белорусы тоже не остаются в стороне и активно обсуждают, но, что вполне естественно, со своей колокольни: как это может отразиться на нашей ситуации? –
Возможно, за этими рассуждениями что-то и стоит, однако надо понимать один важный момент. Уход из Афганистана – решение, ставшее в определенном смысле консенсусным и для администрации Трампа, и для администрации Байдена. Предыдущий президент США во главу угла ставил экономический прагматизм и выгоду для США, демократическая партия традиционно больше внимания уделяет вопросам геополитики, но, при всей разнице, суть в том, что решение принималось при Трампе, а вот пересматривать его при Байдене не стали
Это означает, что по афганскому вопросу среди американской политической элиты достигнуто полное согласие: вечное присутствие там невозможно, все, что было можно сделать – сделано, что еще сделать – Бог его знает, поэтому дальше уже как-нибудь сами.
С «сами» получилось не очень, но, по большому счету, ни при каких раскладах это теперь не проблема США. Проблемой это станет в первую очередь для России, которая является ведущей страной в ОДКБ, а этот военный блок унаследовал от СССР практически всю афганскую границу.
Поскольку Талибан – движение вполне себе террористическое, ведущее бесконечную «священную войну» за господство ислама во всем мире, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, как ответственность и какая головная боль обрушились сейчас, с уходом из региона американцев, на местных любителей СССР.
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Поэтому, думаю, мнение о том, что Афганистан перебьет теперь для Запада все остальные вопросы и проблемы – скорее ошибочно. Запад сбросил эту проблему на других. И прогнозы о том, что отношения ЕС и России теперь потеплеют, потому что Брюссель будет смотреть на Россию, как на «защитницу», думаю, тоже слегка высосаны из пальца.
Потому что, рационально, смысла большого в этом для Европы нет: если напряженность на Востоке будет увеличиваться,
Поэтому, думаю, все опасения, что афганская трагедия ударит по белорусам, не очень обоснованы и в целом ситуацию не следует рассматривать в таком ракурсе. Да, влияние может быть и самое разное. Белорусских силовиков могут отправить на Таджикскую границу, в Литву могут афганских беженцев подкинуть. Но это не те моменты, которые могут влиять на политическую ситуацию в нашей стране.
Ну а что касается дел непосредственно белорусских, то, если уж присматриваться, я бы порекомендовал оценивать перспективы не исходя из афганских реалий, а, например, из одного, малозаметного, казалось бы, факта.
На прошлой неделе было объявлено, что бюджетникам собираются повысить зарплаты. Там цена вопроса что-то порядка 200 млн. рублей. Так же в СМИ промелькнуло, что средства на это возьмут из резервного фонда.
Сам белорусский правитель неоднократно говорил, что фонд этот – «кубышка президента» и использован может быть только в самом крайнем случае. А «крайний случай», как было сказано еще не то в 90-х, не то в начале 00-х – «это безопасность государства». То есть, проще говоря, речь идет о «НЗ».
Вот такие вот моменты, в отличие от геополитики, говорят куда больше. Режим не может не повышать зарплаты бюджетникам, поскольку, очевидно, не уверен в их лояльности без материальных стимулов. А источников для таких стимулов уже практически не осталось.
И это еще санкции не начали работать.
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Про драму в Афганистане. И одном, казалось бы, малозаметном факте в Беларуси.
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