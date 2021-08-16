Стали известны итоги белорусского сезона-2021 по картингу

На картодроме РСТЦ ДОСААФ (д. Прилесье) под Минском 7 и 8 августа состоялись 7 и 8 этапы Чемпионата и Первенства Республики Беларусь по картингу. Это был финальный уикенд сезона, по результатам которого определились победители в различных классах – в том числе впервые в практике проведения этих соревнований и в классе «Малыш» для детей до 8 лет.

Судьба чемпионского титула в этом классе решилась еще в субботу: удачными выступлениями его за собой закрепил Миша Теленченко, который на протяжении всего сезона уверенно удерживался в тройке лидеров. Будущему победителю не помешали даже сложные погодные условия: день оказался дождливым, что требовало от пилотов особой концентрации на трассе.

Тем не менее, главная интрига уикенда оказалась впереди: самая интересная тактическая борьба развернулась за второе место завершающего этапа сезона. Дело в том, что Максим Теленченко, который также выступает в этом классе и делит с братом одну команду, накануне потерял несколько позиций, в результате чего судьба высокого командного места оказалась под вопросом.

Однако благодаря рискованному тактическому приему, предложенному отцом ребят – известным белорусским гонщиком Александром Теленченко, – братья не оставили соперникам шансов и в командном зачете.

"Понимая, что первое место по итогам сезона Миша себе уже обеспечил при любом раскладе, мы решили рискнуть и пойти ва-банк. Было непросто объяснить семилетним гонщикам, что такое слипстрим, как это работает и почему может обеспечить безоговорочное преимущество перед остальными участниками – тем более, что никогда прежде такие маневры мы не отрабатывали. Тем не менее, тренировочные заезды показали, что ребята не просто поняли суть того, что от них требуется, но и в состоянии выполнить все наши указания. В первом повороте Миша сумел закрыть собой полпелотона, дождаться Макса – и с шестого места их тандем выехал на первое и второе. Когда команда ставит перед собой такую амбициозную задачу, очень важно быть уверенным не только в том, что гонщики справятся, но и в том, что не подведет техника. Поэтому за этот невероятный результат следует также поблагодарить тормозную жидкость и тормозные колодки Bosch от наших партнеров – сети Бош Авто Сервис", – прокомментировал Александр Теленченко.