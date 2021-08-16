От фургонов до спорткаров: Bosch расширяет ассортимент для электромобилей

Бесступенчатая коробка передач (вариатор) повышает эффективность и производительность.

Индустрия электромобильности переживает расцвет. Однако остаются сценарии использования электрокаров, когда электрическая трансмиссия сталкивается с проблемами. Например, при буксировке прицепов, преодолении крутых подъемов с большим грузом на борту или проезде более длинных участков автострады на высокой скорости заряд аккумулятора быстро падает. Почти все электромобили имеют одну переднюю передачу, но в таких ситуациях многоступенчатая трансмиссия может работать более эффективно.

Чтобы продемонстрировать это, Bosch установила бесступенчатую автоматическую коробку передач (вариатор) с приводным ремнем на испытательном автомобиле. Трансмиссия CVT4EV повышает эффективность до 4 %. В зависимости от конструкции такое решение может обеспечить больший крутящий момент в режиме тяги, лучшее ускорение или более высокую максимальную скорость.

“CVT4EV расширяет ассортимент Bosch для электромобилей”, - говорит Герт-Ян ван Спейк, отвечающий за разработку вариаторов в Bosch. Поскольку трансмиссия непрерывно регулирует передаточное отношение без потери тяги, легкость вождения, характерная для автомобилей Е-категории, не теряется. Bosch привносит свой системный опыт и несколько компонентов в комплексные решения бесступенчатых коробок передач, предлагаемые специализированными производителями трансмиссий.



Улучшенная производительность, сниженное энергопотребление

Переменное передаточное число CVT4EV обеспечивает наилучший баланс эффективности и производительности. Для этого система свободно регулирует скорость и крутящий момент электродвигателя. На низких скоростях меньшее передаточное число улучшает характеристики ускорения и управляемости на подъемах.

то время как более высокое передаточное число повышает эффективность на более высоких скоростях, а также увеличивает максимальную скорость. Кроме того, трансмиссия CVT4EV обеспечивает повышенный крутящий момент при буксировке и движении по бездорожью, но при более низком энергопотреблении. А на постоянных скоростях CVT4EV снижает энергопотребление автомобиля.



В связи с этим, в части крутящего момента и скорости к электродвигателю предъявляются не такие высокие требования, а значит более бюджетный и компактный двигатель сможет обеспечить ту же или даже лучшую производительность. В результате производители электромобилей смогут найти оптимальный баланс между емкостью аккумулятора и дальностью хода.



Эксплуатационная гибкость, низкая сложность, снижение затрат

Решение для трансмиссии состоит из модуля CVT4EV, инвертора, электродвигателя и привода оси с передаточным отношением, адаптированным к автомобилю. Оно подходит для широкого спектра применений, от автомобилей среднего размера до спорткаров и легких коммерческих автомобилей.

Использование CVT4EV также позволяет применять различные режимы вождения для различных типов транспортных средств, поэтому автопроизводители могут выделиться на фоне конкурентов, предлагая типичную для бренда управляемость во всех сегментах транспортных средств. В результате конечные пользователи получают опыт вождения, который они ассоциируют с соответствующей маркой.

По сравнению с альтернативными решениями для электромобилей, CVT4EV обеспечивает:

большее увеличение крутящего момента и частоты вращения двигателя;

полностью плавное переключение передач – обязательное условие для электромобилей;

больший разброс вариатора снижает скорость электродвигателя, что приводит к еще более плавной и тихой езде.

Концепция CVT4EV, включающая многочисленные компоненты Bosch, разработана компанией Bosch Transmission Technology B. V. — голландской дочерней компанией Bosch. Базирующаяся в Тилбурге компания является лидером в разработке и массовом производстве приводных ремней CVT. Все решения CVT4EV доступны через специализированных поставщиков трансмиссий.