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В Москве задушили 33-летнюю белоруску

16.08.2021 13:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 33-летней гражданки Беларуси. Преступление было совершено в районе Свиблово (северо-восток столицы).

В Москве задушили 33-летнюю белоруску
Фото носит иллюстративный характер

Тело девушки было обнаружено 14 августа. По данным следствия, на нее напали во время пробежки.

О личности подозреваемого ничего не сообщается — известно лишь, что он задержан. Совершив преступление, он прыгнул в Яузу, переплыл ее и скрылся. 15 августа мужчина был задержан.  

 

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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 33-летней гражданки Беларуси. Преступление было совершено в районе Свиблово (северо-восток столицы).
 
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