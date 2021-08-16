В Москве задушили 33-летнюю белоруску

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 33-летней гражданки Беларуси. Преступление было совершено в районе Свиблово (северо-восток столицы).



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Тело девушки было обнаружено 14 августа. По данным следствия, на нее напали во время пробежки.

О личности подозреваемого ничего не сообщается — известно лишь, что он задержан. Совершив преступление, он прыгнул в Яузу, переплыл ее и скрылся. 15 августа мужчина был задержан.