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В Москве задушили 33-летнюю белоруску
Источник материала: Навiны
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 33-летней гражданки Беларуси. Преступление было совершено в районе Свиблово (северо-восток столицы).
Тело девушки было обнаружено 14 августа. По данным следствия, на нее напали во время пробежки.
О личности подозреваемого ничего не сообщается — известно лишь, что он задержан. Совершив преступление, он прыгнул в Яузу, переплыл ее и скрылся. 15 августа мужчина был задержан.
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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 33-летней гражданки Беларуси. Преступление было совершено в районе Свиблово (северо-восток столицы).
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