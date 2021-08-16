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Джорджи обыграла Плишкову в финале турнира в Монреале, завоевав третий титул в карьере

16.08.2021 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянская теннисистка Камила Джорджи стала победительницей турнира категории WTA 1000, который проходил в Монреале (Канада). В решающем матче Джорджи нанесла поражение четвёртой сеяной представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.



Джорджи семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Плишкова подала четыре эйса, шесть раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы, пишет "Прессбол".

Для 29-летней Джорджи это третий титул в карьере. Ранее она побеждала на турнире в Хертогенбосхе в 2015 году и соревнованиях в Линце в 2018 году. В обновлённом рейтинге WTA Джорджи поднимется сразу на 37 позиций и займёт 34-е место.
 
 
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи стала победительницей турнира категории WTA 1000, который проходил в Монреале (Канада). В решающем матче Джорджи нанесла...
 
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