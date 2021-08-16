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Газпром забронировал только 4,3% допмощностей по транзиту газа через Украину

16.08.2021 14:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

«Газпром» забронировал 19,5 млн кубометров дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь, что однако составило лишь 4,3% от выставленных мощностей на аукцион в понедельник.

«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки, торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки). Однако «Газпром» забронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей - 0,65 млн кубометров в сутки или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь, передает ТАСС.

Газпром не бронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в августе.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

На фоне аварии на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа, цены на газ в Европе продолжают оставаться на высоком уровне. По данным ICE, на прошлой неделе стоимость газа преодолела отметку в $560 за 1 тыс. куб. м, а на текущий момент цена достигала $567,2 за тыс. куб. м или 47,2 евро за МВт ч.

Прокачка газа по транснациональному газопроводу «Ямал - Европа» (проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии) также остается низкой - лишь порядка 0,93 млн кубометров в сутки.

 
 
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«Газпром» забронировал 19,5 млн кубометров дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь, что однако составило лишь 4,3% от...
 
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