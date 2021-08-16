На VOKA доступен новый сезон тревел-шоу «Поехали!»

16 августа на видеосервисе VOKA стартовал второй сезон тревел-шоу «Поехали!». В новых эпизодах ведущие снова будут составлять маршруты путешествий по Беларуси и показывать, как можно отдохнуть недалеко от дома.

В первом сезоне создатели шоу уже объехали всю страну, чтобы показать самые популярные достопримечательности в каждой из областей. Второй сезон «Поехали!» выйдет в другом формате – теперь команда снимает уже не региональные туристические обзоры, а выбирает для одного эпизода конкретное место и рассказывает о нем во всех подробностях.

Уикенд в исторической усадьбе, культурном центре, на базе отдыха или сыроварне – вместе с шоу «Поехали» зрители смогут выбрать для себя идеальный вариант для отдыха и больше узнать о самых необычных локациях Беларуси. Каждая из десяти серий нового сезона – готовый маршрут для незабываемых выходных с подсказками, куда обязательно стоит заехать по пути.

Смотреть новые выпуски тревел-шоу «Поехали!» можно по понедельникам на сайте voka.tv или в приложении VOKA. На видеосервисе уже доступны две серии – об окрестностях города Глубокое и этно-культурном комплексе «Наносы». Все выпуски доступны к просмотру бесплатно из любой точки мира после авторизации по номеру мобильного телефона.