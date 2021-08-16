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Генсек ОДКБ: «Для оказания помощи Таджикистану будут приняты все необходимые коллективные меры»

16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские военные поедут защищать союзника?

В случае угрозы безопасности Таджикистану со стороны Афганистана, захваченного талибами, ОДКБ примет все необходимые меры, чтобы помочь союзнику, пообещал генсек ОДКБ Станислав Зась.

— Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств-членов ОДКБ. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами, — заявил он.

Зась подчеркнул, что «в настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет».

Однако подготовка к военным действиям будет проведена. 

— Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы, — отметил генсек.

В состав ОДКБ, кроме Таджикистана, входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

 
 
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