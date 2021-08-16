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Генсек ОДКБ: «Для оказания помощи Таджикистану будут приняты все необходимые коллективные меры»
16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусские военные поедут защищать союзника?
В случае угрозы безопасности Таджикистану со стороны Афганистана,
— Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств-членов ОДКБ. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами, —
Зась подчеркнул, что «в настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет».
Однако подготовка к военным действиям будет проведена.
— Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы, — отметил генсек.
В состав ОДКБ, кроме Таджикистана, входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
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Белорусские военные поедут защищать союзника?
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