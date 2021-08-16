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Президент Беларуси потребовал обратить внимание на дороги за пределами Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства потребовал обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дорожная сеть страны требует особого внимания. Президентом поставлена задача отремонтировать в 2021 году не меньше тысячи километров местных дорог.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Глава государства также поинтересовался альтернативными схемами поставок белорусской продукции на внешние рынки. По словам министра, такие варианты проработаны. В феврале достигнуты конкретные договоренности с Российской Федерацией. За это время через российские порты перевалено порядка миллиона тонн нефтепродуктов. Минтранс также готов оперативно корректировать логистику в случае введения дополнительных ограничений для перевозки калийных удобрений. Альтернативу могут обеспечить порты Ленинградской области и Мурманска.
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Новости Беларуси. Глава государства потребовал обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции, сообщили в программе Новости «24...
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