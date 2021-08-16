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Лукашенко – Авраменко и Сиваку: вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование транспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Влияние санкций на транспортную сферу, дорожное строительство и альтернативные пути экспорта отечественной продукции. Александр Лукашенко 16 августа принял с докладом министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко и вице-премьера Анатолия Сивака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президента интересовали актуальные для отрасли вопросы. В первую очередь – влияние санкционной политики Запада и способы максимально сократить последствия необоснованных ограничений. Так, Александр Лукашенко акцентировал внимание на ситуации, в которой оказались компания «Белавиа» и другие подразделения гражданской авиации Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня волнуют и беспокоят сегодня вопросы, которые волнуют вас: начиная от «Белавиа», когда эти безумцы начали душить нашу компанию. Теперь уже ясно почему. Как там обстоятельства складываются? Ну и в целом, как живет наш транспорт и весь комплекс транспортный? Потому что из услуг, которые государство оказывает, почти половина – ваша, транспортного комплекса, 2,5 миллиарда долларов. Так? Это огромные масштабы, огромная сумма, мы транзитная страна. Вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование транспорта.
Я реально смотрю на вещи, конечно, может быть какой-то сбой. Но он должен быть кратковременным. И, наверное, должен уже закончиться. Потому что все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время этими санкциями подпитывать, образно говоря. Как складывается сейчас ситуация? И если есть какие-то проблемы, какие пути выхода вы видите из этого положения?
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Новости Беларуси. Влияние санкций на транспортную сферу, дорожное строительство и альтернативные пути экспорта отечественной продукции. Александр Лукашенко 16...
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