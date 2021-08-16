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Кристина Тимановская стала призером соревнований в Польше

16.08.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская приняла участие в легкоатлетических соревнованиях в рамках Мемориала Вецлава Маняка в Польше.




Она пробежала на дистанциях 100 и 200 м, в обеих финишировав третьей. В итоговом протоколе турнира спортсменка указана в качестве представительницы Беларуси.

Для Тимановской эти старты стали первыми после Олимпиады в Токио, которая для белоруски обернулась скандалом, пишет interfax.by. В ходе Игр-2020 Тимановская раскритиковала белорусских чиновников за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений решили включить в состав женской эстафеты 4 по 400 метров на легкоатлетическом турнире.

Тимановская отказалась выполнить требование тренерского штаба белорусской команды на Олимпиаде. После этого делегацией страны было принято решение об отправке ее на родину. Спортсменка была доставлена в аэропорт японской столицы, однако там обратилась за защитой к полиции.

Позднее при содействии МОК и посольства Польши в Японии она отправилась в Австрию, а оттуда - в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.
 
 
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская приняла участие в легкоатлетических соревнованиях в рамках Мемориала Вецлава Маняка в Польше.
 
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