На глобальном рынке на 70% упали цены на пиломатериалы





По оценке Мейса Маккейна, IT-директора Frost Investment Advisors, трейдеры вышли из панических покупок, а деревообработка — из огромного дефицита в отрасли. Все участники рынка пиломатериалов «вышли из крайностей».





пишет Officelife.media. Когда в США разразился бум жилищного строительства, строительные компании изворачивались, чтобы заполучить пиломатериалы с запасом, опасаясь, что они закончатся. Ситуация на рынке жилья определяет движение пиломатериалов,Officelife.media. Когда в США разразился бум жилищного строительства, строительные компании изворачивались, чтобы заполучить пиломатериалы с запасом, опасаясь, что они закончатся.





Спустя время выяснилось, что население отказалось покупать дорогие дома, это и оказало давление на цены пиломатериалов.





Опрос трейдеров и производителей пиломатериалов выявил, что сегодня половина из них столкнулись с избыточными запасами, что тоже сбивает цены.





Прогноз на ближайшие несколько месяцев — колебание цен вблизи отметки $500. Через год возможен откат на $600 за досковый фут.





Более оптимистична команда сырьевых товаров BMO Capital Markets, которая исследовала цены на акции трех канадских лесопильных компаний, чтобы получить ожидаемую рыночную цену на пиломатериалы. Получилось $447 в 2022 году.







