Зимбабвийское наследие Шеймана: за какие проекты платит Беларусь

В 2019 году в течение трёх дней в Беларуси гостил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Вскоре после этого Шейман в очередной раз прибыл с визитом к африканскому партнёру. Итогом всех этих встреч стала договорённасть создать совместную белорусско-зимбабвийскую строительную компанию, солнечную электростанцию, совместную логистическую компанию, транспортный хаб — “сухой порт”, и агрокомплекс с 10 тысячами гектаров земли. Сумма всех подписанных соглашений оценивалась в 350 миллионов долларов.





Виктор Шейман покинул пост управляющего делами президента. Но Александр Лукашенко попросил его и дальше курировать проекты на “дальней дуге” — в Африке и Южной Америке, пишет Еврорадио. Что стало с громкими проектами на 350 миллионов в Зимбабве? Еврорадио проследило их судьбу. В 2021 годупокинул пост управляющего делами президента. Но Александр Лукашенко попросил его и дальше курировать проекты на “дальней дуге” — в Африке и Южной Америке,Еврорадио. Что стало с громкими проектами на 350 миллионов в Зимбабве? Еврорадио проследило их судьбу.

Солнечная электростанция на 125,5 миллиона долларов

На прошлой неделе правительство Зимбабве разрешило неназванным белорусским инвесторам вложить 125,5 миллиона долларов в строительство солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт недалеко от столицы страны. Проект будет реализован на 25-летней основе. Электростанция будет независимым производителем энергии, у которого будет соглашение о закупке электроэнергии с государственной зимбабвийской компанией по передаче и распределению электроэнергии. Станцию планируют разместить в городке Нортон в 40 километрах от столицы Зимбабве — Хараре.





При этом уточняется, что реализация проекта зависит от подписания Соглашения об избежании двойного налогообложения и двусторонних соглашений о защите и поощрении инвестиций между правительствами Зимбабве и Беларуси.





Ещё в 2018 году Виктор Шейман заявлял, что власти Зимбабве попросили “помочь построить электростанцию на солнечных панелях”. А во время визита в 2019 году Шейман рассказывал, что Беларусь планирует создать в Зимбабве строительную компанию, которая будет заниматься строительством солнечной электростанции мощностью в 100 мегаватт, а также сопутствующей инфраструктуры — дорог и электросетей.

Агрокомплекс на 10 тысяч гектаров

11 февраля 2019 года газета “СБ. Беларусь сегодня” сообщила, что Беларусь получила угодья в Зимбабве — для реализации масштабного сельскохозяйственного проекта с выращиванием риса, пшеницы, сои и создания молочной фермы в тысячу коров, которых планировалось завезти из Новой Зеландии.





Через два дня в издании My zimbabwe news появилась статья о том, что эксперты из Минска находятся в африканской стране. Инвесторы-белорусы “проявили интерес” к освоению участка в 10 тысяч гектаров земли около городка Канемба в районе Мбире.





В 2020 году новая делегация белорусских чиновников прибыла для осмотра предложенных земель. Эксперты из Министерства сельского хозяйства Беларуси и Управления делами президента посетили с рабочим визитом Зимбабве. Об итогах не сообщалось.





Как стало известно Еврорадио от Минсельхоза — проект курируется Управляющей компанией холдинга “Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь”. Специалисты министерства лишь оказывают помощь в консультировании и экспертной поддержке.





На официальные запросы Еврорадио в Управляющей компании холдинга "Агропромышленный холдинг Управления делами Президента” никто не ответил.

Каждому фермеру по трактору

Параллельно с этим разворачивалась компания по поставке сельхозтехники и созданию сервисного центра. А также обучению зимбабвийцев работе на белорусской технике.





Официально этим занимается компания Bison Agro Machinery, которая является представительством компании Александра Зингмана AFTRADE — официального поставщика всей белорусской техники в Африку.





Связь Зингмана с белорусскими властями неоднократно подтверждалась, да они и сами не скрывают этого. Так, полёты государственных делегаций и визиты Шеймана в Африку совершаются на самолёте Зингмана, да и сам он нередко участвует в таких поездках, плюс к этому — Зингман почётный консул Зимбабве в Беларуси.

Поставки техники

В 2020 году было поставлено 479 тракторов, 40 комбайнов, 208 сеялок, сажалок и прочих рассадопосадочных машин и ещё 140 различных машин для уборки урожая. Всё это на общую сумму в 21 миллион 242 тысячи долларов.





В сентябре 2020 года президент Зимбабве Мнангагва ввёл в эксплуатацию Белорусский комплекс механизации стоимостью более 58 миллионов долларов США в Институте сельскохозяйственного машиностроения в Хатклиффе около Хараре.





А уже в октябре 2020 года открывается учебный центр для обучения местных фермеров техническим навыкам и обращению с белорусской техникой, а также обучения зимбабвийцев на должности по ремонту сельхозтехники и её обслуживанию. Там же открывают комиссионный магазин белорусской сельскохозяйственной техники.





Всё это курирует Bison Agro Machinery — официальный представитель всех ведущих белорусских производителей сельхозтехники, транспортных средств и автобусов и входящая в группу компаний AFTRADE, принадлежащую Александру Зингману.





Зимбабвийское издание The Herald сообщает, что правительство инвестировало более 100 миллионов долларов в механизацию фермерских хозяйств, чтобы защитить страну от климатических изменений. В компании Bison Agro Machinery заявили, что намерены инвестировать в сельскохозяйственный сектор Зимбабве и поддержать программу механизации фермерских хозяйств.





В том же издании The Herald упоминается, что Александр Зингман, выступая во время экскурсии по учебному центру своей компании в Хараре, рассказал, что у компании есть собственный склад, который может обслуживать более 8000 различных типов оборудования. А сервисный отдел компании состоит из 25 местных зимбабвийских высококвалифицированных специалистов.





Белорусские техники были отправлены в Зимбабве на год для обучения фермеров современным методам ведения сельского хозяйства. Помимо сельскохозяйственной техники, будут также обслуживаться автобусы, зерноуборочные комбайны, тракторы и другая техника из Беларуси.

Банковские схемки

Откуда на это деньги? На многие проекты, в том числе на экспорт белорусской техники в Зимбабве, Банк развития Беларуси выделяет кредитные линии международным африканским банкам. Как это работает? Схема проста.





Сперва это делалось через соглашения с Африканским экспортно-импортным банком. Так, в 2016 году между банками был заключён меморандум о совместном финансировании поставок белорусской техники и оборудования в 41 страну Африки.





Но уже в 2018 году Банк развития Беларуси стал одним из акционеров Банка развития и торговли Африки (Eastern and Southern African Trade and Development Bank). Тогда же белорусским банком было подписано базовое кредитное соглашение на предоставление панафриканскому коллеге кредитной линии в размере 70 миллионов долларов.





Через Eastern and Southern African Trade and Development Bank была закреплена инфраструктура экспортного финансирования поставок продукции белорусских предприятий на рынки Африки. В 2019 году кредитную линию расширили до 150 миллионов. В 2020 году стало известно, что Банк развития Беларуси вложит больше $100 млн в модернизацию горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей Зимбабве.





“В результате взаимодействия с нашими коллегами из панафриканского банка Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) в Зимбабве профинансированы поставки [в 2020 году. — Еврорадио] более 350 тракторов МТЗ, 120 сеялок “Лидагропроммаш”, 20 комбайнов “Гомсельмаш”, а также грузовой техники МАЗ”, — заявил глава правления Банка развития Беларуси Андрей Жишкевич. Благодаря этому экспорт в Зимбабве составил 24 миллиона долларов в 2020 году.





“Сухой порт”, логистическая компания и новая инфраструктура

Если по проектам агрокомплекса, электростанции и поставки различной техники есть какие-то подвижки и обсуждения и принимаются какие-то решения, то с остальными идеями не всё так хорошо.





Так, совместная логистическая компания и гигантоманский проект “сухого порта” с новыми автомобильными дорогами и железнодорожной инфраструктурой, которая должна была связать морские порты Мозамбика с неморскими странами южной Африки, — до сих пор так и остались прожектами на словах. Никакой реализации они пока не получили.