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На вторую половину дня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларуси во второй половине дня.
Как сообщается, в период с 14 до 20 часов в большинстве районов прогремят грозы, местами пройдут ливни. Ожидается шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Кое-где выпадет град.
Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся в течение ночи и утренние часы 17 августа.
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Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларуси во второй половине дня.
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