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На трассе М1 в Столбцовском районе фура сбила сидевшего на дороге пешехода

16.08.2021 14:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе автопоезд сбил сидевшего на дороге пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 4.20 на 286-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Стецки. "45-летний житель Брестской области, управляя автопоездом в составе тягача Volvo с полуприцепом Schmitz, осуществляя опережение грузового автомобиля, двигавшегося также в попутном направлении по правой полосе движения в направлении Минска, совершил наезд на 41-летнего пешехода. Тот, по предварительной версии, сидел в левой полосе автодороги", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Мужчина световозвращающим элементом не был обозначен.

По данному факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.

"Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток.-0-
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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