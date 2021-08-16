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Из Кубы и Индии. Литовские силовики избили беженцев и выдворили их на территорию Беларуси
Источник материала: СТВ
Новые свидетельства применения насилия литовской стороной предоставили белорусские пограничники. За последние два дня на погранзаставе «Молодечненская» были обнаружены еще несколько групп беженцев. Это граждане Индии и Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На телах иностранцев – следы побоев, ссадины, а также кровоточащие раны. По словам пострадавших, литовские силовики обходились с ними бесчеловечно, подвергая насилию и пыткам. После жестоких избиений беженцев выдворили на территорию Беларуси.
Мигрантам оказана первая медицинская помощь. Сейчас они находятся на линии границы.
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Новые свидетельства применения насилия литовской стороной предоставили белорусские пограничники. За последние два дня на погранзаставе «Молодечненская» были...
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