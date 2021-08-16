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Степан Латыпов осужден на 8,5 лет в колонии усиленного режима

16.08.2021 14:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти приговорили жителя Площади перемен в Минске Степана Латыпова к 8,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин.

Судья Александр Волк признал 41-летнего политзаключенного виновным по трем статьям Уголовного кодекса: 1, 2 ст. 342, ч. 2 ст. 363, ч. 4 ст. 209 и полностью удовлетворил просьбу прокурора Владимира Рябова.

Сам Степан в суде не признал себя виновным и отказался давать показания.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти приговорили жителя Площади перемен в Минске Степана Латыпова к 8,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых...
 
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