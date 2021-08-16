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Комиссар СЕ по правам человека призвала страны Балтии соблюдать права мигрантов из Беларуси
Источник материала: Партизан
Все страны - члены Совета Европы обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и ищущих убежища лиц, даже если другое государство прямо побуждает их пересекать границу.
Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, передает ТАСС.
По ее словам,
«Критически важно, чтобы государства - члены СЕ, столкнувшись с проблемами из-за внезапного прибытия беженцев, ищущих убежища лиц и мигрантов, - независимо от их происхождения - полностью выполняли свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, а также Конвенции о беженцах и другим международным инструментам, которыми они (государства – прим. ред.) связаны», - указала она.
Дунья Миятович подчеркнула, что суть самого существования этих международных правовых инструментов состоит в том, чтобы помочь государствам поступать правильно даже в очень сложных обстоятельствах.
«Это означает гарантии того, что прибывшие не будут отправлены обратно без надлежащей процедуры с адекватной защитой (их прав – прим. ред.) гарантиями, в том числе в отношении рассмотрения любых ходатайств о предоставлении убежища и оценке любых рисков, с которыми они могут столкнуться в стране возвращения», - отметила Миятович.
В нынешней крайне политизированной ситуации с миграцией особенно важно, чтобы государства Европы реагировали решительно и принципиально, гарантируя, что права человека прибывающих не становятся второстепенными по отношению к геополитическим соображениям, подчеркнула она.
«Это также относится к любым вызывающим сожаление попыткам государств, независимо от того, являются они членами СЕ или нет, активно побуждать уязвимых людей пересекать границы, зная, что это оставляет в чрезвычайной гуманитарной ситуации с точки зрения прав человека и создает значительное бремя для принимающих государств», - подытожила она.
Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что латвийские пограничники вместо предоставления медицинской помощи беженцам снимают их на телефон.
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Все страны - члены Совета Европы обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и ищущих убежища лиц, даже если другое государство прямо побуждает их...
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