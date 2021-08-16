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Пастухов: «Сейчас Лукашенко, как известный герой сказки Буратино»
Источник материала: Партизан
Российский политолог отмечает: правитель Беларуси не признает Крым «по инерции», однако это уже ничего не изменит.
— Это та самая инерция мышления, — рассуждает научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов в эфире Эха Москвы. — Лукашенко предыдущие четверть века жил за счет спекуляции и балансирования между Россией и Западом по принципу «ласковый теленок от двух маток сосет».
Полностью завися от России, он все-таки старался не переходить таких сакральных красных черт для Запада, и Крым был такой чертой, потому что не хотелось совсем себя отмежевывать.
Сейчас по другим причинам он не понимает,
На самом деле, это уже абсолютно все равно, он может легко признать Крым, ничего не теряя. Просто требуется время, чтобы он это осознал.
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Российский политолог отмечает: правитель Беларуси не признает Крым «по инерции», однако это уже ничего не изменит.
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