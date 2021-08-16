Беларусь могут отключить от системы банковских расчетов





пишет Sputnik со ссылкой на литовские СМИ. Беларусь будет отключена от систем банковских расчетов – это просто вопрос времени, такое заявление сделал президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс,Sputnik со ссылкой на литовские СМИ.





По информации Янулявичюса, это планируется на начало сентября. Президент ЛПК считает, что после введения санкций Евросоюза (ЕС) предприятиям энергетики, промышленности, производства удобрений, следующим шагом будет вся банковская система.





"И тогда будет не важно, что и как, если не сможешь рассчитаться", – заявил он.

Международная банковская система SWIFT дает возможность финансовым учреждениям рассчитываться с разными странами. Без нее невозможна международная торговля.

Проблемы уже были

На минувшей неделе клиенты сразу нескольких государственных и частных банков страны сообщили о проблемах с международными платежами – многим из них не приходят деньги из-за рубежа.





В пресс-службе Альфа-Банка в Беларуси, комментируя эту ситуацию, предупредили, что клиенты банков могут столкнуться со сложностями во время операций, совершаемыми при помощи системы SWIFT.





В Альфа-Банке предположили, что это происходит из-за того, что у банков-посредников за рубежом, через которых совершается перевод, пока не выработаны внутренние правила работы с переводами в/из Беларуси в свете недавно введенных санкций.

Санкции против Беларуси

Великобритания, США и Канада одновременно объявили о введении новых санкций против Беларуси 9 августа, касающихся в том числе и финансовой сферы. В черный список попали частные компании, физические лица и ключевые государственные предприятия, в том числе один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений "Беларуськалий".





МИД Беларуси пообещал провести тщательную оценку новых санкций и принять адекватные ответные меры.