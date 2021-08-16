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Вынесен приговор Степану Латыпову – 8,5 лет колонии

16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Гособвинитель Владимир Рябов столько и запрашивал, плюс еще 300 базовых для жителя «Площади Перемен». Суд прокурора, как видим, поддержал.

Сам Степан Латыпом, напоминают правозащитники, вину не признал, а от дачи показаний отказался.

Вынесен приговор Степану Латыпову – 8,5 лет колонии

Политзаключенного обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК).

В своем последнем слове Латыпов, который ранее пытался покончить с собой прямо во время процесса, обращался к судье, а также завил про избиения и пытки.

 
 
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Гособвинитель Владимир Рябов столько и запрашивал, плюс еще 300 базовых для жителя «Площади Перемен». Суд прокурора, как видим, поддержал.
 
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