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Вынесен приговор Степану Латыпову – 8,5 лет колонии
16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Гособвинитель Владимир Рябов столько и запрашивал, плюс еще 300 базовых для жителя «Площади Перемен». Суд прокурора, как видим, поддержал.
Сам Степан Латыпом, напоминают
Политзаключенного обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК).
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Гособвинитель Владимир Рябов столько и запрашивал, плюс еще 300 базовых для жителя «Площади Перемен». Суд прокурора, как видим, поддержал.
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