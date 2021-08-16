ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси за сутки ликвидированы 4 лесных пожара 

16.08.2021 15:11 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, за сутки ликвидированы 4 лесных пожара на общей площади 0,17 га, 1 торфяной пожар на площади 0,001 га и 7 пожаров травы и кустарников на общей площади 3,77 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"15 августа в 19.03 спасателям поступило сообщение об обнаружении лесного пожара возле деревни Зарижье Октябрьского района Гомельской области на площади 2,8 га. Для ликвидации пожара задействованы 4 единицы техники и 46 работников ГЛХУ "Октябрьский лесхоз" и ОАО "Ломовичи". Тушение затруднено заболоченностью местности. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 площадь пожара составляла 1 га", - рассказали в пресс-службе.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 августа в 19.03 спасателям поступило сообщение об обнаружении лесного пожара возле деревни Зарижье Октябрьского района Гомельской области на площади 2,8 га. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Зась заявил, что ОДКБ поможет Таджикистану, если ситуация на границе с Афганистаном обострится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by