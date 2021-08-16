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Степану Латыпову присудили 8,5 лет лишения свободы, как и запрашивал прокурор
Источник материала: UDF
Фото: страница в «ВКонтакте»
Такой приговор сегодня вынес суд Советского района Минска. Именно такое наказание запрашивал прокурор.
Степану Латыпову признали виновным по по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси:
ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК (организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок);
ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел);
ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере).
Латыпов свою вину не признал.
Процесс вел судья Александр Волк, гособвинителем выступал Владимир Рябов.
Кто такой Степан Латыпов
Степана Латыпова, жителя столичной «Площади перемен», задержали 15 сентября возле мурала с «диджеями перемен».
Суд над Латыповым начался 1 июня. На первом судебном заседании обвиняемый воткнул ручку себе в горло. Перед этим он заявил, что сотрудники ГУБОПиК угрожали завести уголовные дела в отношении его родственников и соседей, если он не признает вину. Из зала суда мужчину забрали в больницу, где его прооперировали.
Повреждений жизненно важных органов обнаружено не было.
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Такой приговор сегодня вынес суд Советского района Минска.
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