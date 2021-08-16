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До +47°С. В Испании из-за аномальной жары горят леса, власти эвакуируют людей
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Европа продолжает изнывать от аномальной жары. Так, в Испании почти каждый день фиксируют новые температурные рекорды. Накануне воздух там прогрелся до +47 °С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И, похоже, скоро испанцам станет труднее спасаться от солнечных лучей в тени деревьев. В стране горят леса. В разных уголках Испании началась война с огнем. Для сохранения жизней мирных жителей власти вынуждены были эвакуировать уже более тысячи человек.
На земле борьбу с пожарами ведут спасатели и спецтехника. С воздуха их поддерживают самолеты и вертолеты. Но огонь продолжает наступать. Только на северо-западе Испании сгорело более 10 тысяч гектаров леса. В некоторых провинциях для ликвидации пожаров привлекли армию.
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Новости Испании. Европа продолжает изнывать от аномальной жары. Так, в Испании почти каждый день фиксируют новые температурные рекорды. Накануне воздух там...
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