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В Украине люди могут начать получать питьевую воду по часам

16.08.2021 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Украина совсем скоро может столкнуться с дефицитом питьевой воды. Такое громкое заявление 16 августа сделали в Союзе потребителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине люди могут начать получать питьевую воду по часам

По мнению специалистов, во многих районах качество воды не соответствует санитарным нормам. И решить эту проблему в ближайшее время будет довольно тяжело и затратно. Очистные сооружения устарели, трубы в домах заржавели и сгнили. В перспективе многие города начнут получать воду по часам.

В Украине люди могут начать получать питьевую воду по часам

Проблемы коммунальные усугубляются проблемами климатическими. В стране из-за жары высыхают реки и водоемы. Как заявили в Министерстве экологии, часть земель в ближайшее десятилетие может превратиться в пустыню.

 
 
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Новости Украины. Украина совсем скоро может столкнуться с дефицитом питьевой воды. Такое громкое заявление 16 августа сделали в Союзе потребителей страны, сообщили...
 
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