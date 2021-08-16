Источник материала: UDF





Shocking (History Will Remember) Afghan youth falling from American plane’s engine. pic.twitter.com/5dsyIn0gSA — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

3 شهروند افغانستانی که برای فرار از این کشور، در میدان هوایی فروگاه بین‌المللی کابل روی بال و موتور هواپیمای نظامی سوار شده بودند، پس از به پرواز در آمدن هواپیما از آسمان به زمین سقوط کردند. pic.twitter.com/wCOtSkMpzu — العربیه فارسی (@AlArabiya_Fa) August 16, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несколько человек разбились, упав с шасси самолета, который вылетал из Кабула Эпизод попал на видео.

Трое граждан Афганистана сорвались с военного самолета, вылетавшего из международного аэропорта Кабула, сообщает Al Arabiya.По данным местного издания Asvaka News, они пытались покинуть страну, зацепившись за шасси улетавшего самолета. Издание со ссылкой на местных жителей сообщает, что люди упали на крыши жилых домов. Они не выжили.Корреспондент The New York Timesв своем Twitter уточняет, что речь идет об американском военно-транспортном самолете C-17. Кадры происшествия также опубликовал пользователь Twitter: он подтвердил, что люди упали с американского самолета.Еще одно видео опубликовало агентство Tolo News: видно, как афганцы бежали за самолетом ВВС США на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кабула, некоторые цеплялись за конструкции машины.15 августа радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует столицу и всю территорию Афганистана. Боевики также установили контроль над всеми погранпереходами, покинуть страну теперь можно только на самолете. Однако затем Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) приостановило все коммерческие рейсы и рекомендовало транзитным самолетам облетать страну. Воздушное пространство Кабула открыто только для военных.