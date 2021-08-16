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Несколько человек разбились, упав с шасси самолета, который вылетал из Кабула

16.08.2021 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Несколько человек разбились, упав с шасси самолета, который вылетал из Кабула
Трое афганцев пытались покинуть страну, уцепившись за шасси самолета ВВС США, который вылетал из аэропорта Кабула.

Трое граждан Афганистана сорвались с военного самолета, вылетавшего из международного аэропорта Кабула, сообщает Al Arabiya.

По данным местного издания Asvaka News, они пытались покинуть страну, зацепившись за шасси улетавшего самолета. Издание со ссылкой на местных жителей сообщает, что люди упали на крыши жилых домов. Они не выжили.

Корреспондент The New York Times Кристиан Триберт в своем Twitter уточняет, что речь идет об американском военно-транспортном самолете C-17. Кадры происшествия также опубликовал пользователь Twitter Муслим Шерзад: он подтвердил, что люди упали с американского самолета.

Еще одно видео опубликовало агентство Tolo News: видно, как афганцы бежали за самолетом ВВС США на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кабула, некоторые цеплялись за конструкции машины.

15 августа радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует столицу и всю территорию Афганистана. Боевики также установили контроль над всеми погранпереходами, покинуть страну теперь можно только на самолете. Однако затем Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) приостановило все коммерческие рейсы и рекомендовало транзитным самолетам облетать страну. Воздушное пространство Кабула открыто только для военных.

 
 
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