|
Латушко: «У властей есть деньги, чтобы сажать гражданский Ryanair. А средств отправить самолет в Афганистан – нет?»
16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из лидеров демсил осудил работу белорусского МИД по спасению граждан.
— Посмотрите, когда в сложной ситуации (в Афганистане) оказались белорусы, кто пришел на помощь? Украина и украинцы. Сколько бы пропагандистские канала не лили грязи на украинцев, именно Украина оказала белорусам помощь в трудной ситуации, —
Он выразил озабоченность действиями белорусских дипломатов в сложившейся ситуации:
— У наших властей есть деньги для того, чтобы поднимать ВВС Беларуси, чтобы посадить гражданский
Напомним, накануне представитель МИД Беларуси
Тем временем украинские самолеты, вылетевшие за своими гражданами, вывозят и граждан других стран, в том числе Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латушко: «У властей есть деньги, чтобы сажать гражданский Ryanair. А средств отправить самолет в Афганистан – нет?»
Один из лидеров демсил осудил работу белорусского МИД по спасению граждан.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)