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Латушко: «У властей есть деньги, чтобы сажать гражданский Ryanair. А средств отправить самолет в Афганистан – нет?»

16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Один из лидеров демсил осудил работу белорусского МИД по спасению граждан.

Латушко: «У властей есть деньги, чтобы сажать гражданский Ryanair. А средств отправить самолет в Афганистан – нет?»

— Посмотрите, когда в сложной ситуации (в Афганистане) оказались белорусы, кто пришел на помощь? Украина и украинцы. Сколько бы пропагандистские канала не лили грязи на украинцев, именно Украина оказала белорусам помощь в трудной ситуации, — сказал Павел Латушко.  

Он выразил озабоченность действиями белорусских дипломатов в сложившейся ситуации:

— У наших властей есть деньги для того, чтобы поднимать ВВС Беларуси, чтобы посадить гражданский самолет Ryanair. А денег отправить самолет в Афганистан нет? Потрясающая работа белорусской дипломатии. Самый лучший способ — тропами, полями пробирайтесь в Таджикистан, белорусские граждане, — возмутился экс-дипломат.

Напомним, накануне представитель МИД Беларуси отметил, что в Афганистане нет нашего посольства, но по совместительству эту страну курирует посольство РБ в Таджикистане, и посоветовал гражданам Беларуси «по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия в рамках МИД обращаться в наше посольство в Таджикистане».

Тем временем украинские самолеты, вылетевшие за своими гражданами, вывозят и граждан других стран, в том числе Беларуси.

 
 
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Один из лидеров демсил осудил работу белорусского МИД по спасению граждан.
 
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