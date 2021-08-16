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Лошак: «К скоту при талибане относятся лучше, чем к женщине»
16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Почему самое страшное в Афганистане при нынешних победителях – это положение женщин.
Иллюстрационное фото. Талибы закрашивают рекламу с женщинами в Кабуле
– Когда я делал для Авроры ролик про афганскую просветительницу Сакену, мне пришлось насмотреться на многочисленные видео насилия над женщинами (хотя формально съемки при талибах были запрещены – преимущества медийности открыли позже их духовные последователи из игила), –
К скоту при талибане относятся лучше, чем к женщине.
Женщине нельзя выходить из дома без сопровождения мужа, нельзя учиться и работать, женщину можно бить палками в любой момент, когда муж посчитает это необходимым, – талибы так и ходили по улицам с палками для битья скота, а заодно и своих жен (привет, Мизулина).
В ролике вы видите лица афганских женщин – с приходом талибов их снова заставят натянуть на лицо паранджу и навсегда лишиться индивидуальности. Самые страшные кадры – публичная казнь женщины на стадионе. Поскольку все развлечения при шариате запрещены, остается одно – казни. При игил было то же самое.
Женщин убивают за малейшее подозрение в неверности при большом скоплении глазеющих на это мужиков. Это у них вместо футбола и похода в кино.
Так что женские образовательные центры, которые строила Сакена вплоть до сегодняшнего дня, ждет печальная судьба.
Как и всех женщин Афганистана в целом.
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Почему самое страшное сейчас в Афганистане – это положение женщин.
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