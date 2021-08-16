Лошак: «К скоту при талибане относятся лучше, чем к женщине»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему самое страшное в Афганистане при нынешних победителях – это положение женщин.





Иллюстрационное фото. Талибы закрашивают рекламу с женщинами в Кабуле

– Когда я делал для Авроры ролик про афганскую просветительницу Сакену, мне пришлось насмотреться на многочисленные видео насилия над женщинами (хотя формально съемки при талибах были запрещены – преимущества медийности открыли позже их духовные последователи из игила), – пишет известный российский журналист Андрей Лошак. – Любое ничтожество в портках получает над женщиной при талибане неограниченную власть и далеко не все в состоянии сдержать себя, чтобы не воспользоваться ею.

К скоту при талибане относятся лучше, чем к женщине.

Женщине нельзя выходить из дома без сопровождения мужа, нельзя учиться и работать, женщину можно бить палками в любой момент, когда муж посчитает это необходимым, – талибы так и ходили по улицам с палками для битья скота, а заодно и своих жен (привет, Мизулина).

В ролике вы видите лица афганских женщин – с приходом талибов их снова заставят натянуть на лицо паранджу и навсегда лишиться индивидуальности. Самые страшные кадры – публичная казнь женщины на стадионе. Поскольку все развлечения при шариате запрещены, остается одно – казни. При игил было то же самое.

Женщин убивают за малейшее подозрение в неверности при большом скоплении глазеющих на это мужиков. Это у них вместо футбола и похода в кино.

Современные талибы вроде бы заявили , что дадут женщинам право работать и учиться, но я в этом очень сомневаюсь, так как по шариату права женщин чрезвычайно ограничены – например, женщина может работать только с согласия мужа и только в женских коллективах. Женщина не может занимать руководящие должности, так как не имеет права в принципе руководить мужчинами.

Так что женские образовательные центры, которые строила Сакена вплоть до сегодняшнего дня, ждет печальная судьба.

Как и всех женщин Афганистана в целом.