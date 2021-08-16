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Степана Латыпова отправили в колонию на восемь с половиной лет
Источник материала: Навiны
Судья Советского района Минска Александр Волк приговорил политзаключенного Степана Латыпова к лишению свободы на восемь лет и шесть месяцев в условиях колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин. Именно такое наказание просил назначить обвинитель Владимир Рябов.
В чем суд признал Латыпова виновным
Латыпов
По словам очевидцев, он требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже подтвердилось, что этими неизвестными были сотрудники милиции. По делу они проходили потерпевшими, хотя никто из них не обращался за медпомощью и не получил телесных повреждений.
Признанного правозащитниками политзаключенным Степана Латыпова признали виновным по ч.ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка); ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В суде прозвучало, что Латыпов участвовал в организации пошива бчб-флагов, вел телеграм-канал «площади Перемен». Согласно обвинению, оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия.
Обвинение в мошенничестве связано с бизнесом Латыпова. Следственный комитет сообщал, что в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Беларбо», директором и бухгалтером которого являлся Латыпов, установлены факты хищения и ненадлежащего оказания услуг.
По версии обвинения, с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей».
Мошенничество, по версии гособвинителя Владимира Рябова, заключается в том, что Латыпов заключал договора на обработку площадей от борщевика Сосновского в разных районах Беларуси. По версии обвинения, площади или не обрабатывались, или обрабатывались запрещенными в Беларуси химическим веществами, «создавая видимость выполненных услуг». За заказ Латыпов получал от двух до семи тысяч рублей.
Характерно, что никто из получателей услуг не жаловался в правоохранительные органы.
В 2019 году у Латыпова работали 14 человек, он выиграл тендер на обработку борщевика во всем Минском районе. Как сообщал телеканал «Настоящее время», среди клиентов Латыпова были vip-персоны, «Дипсервис», он приводил в порядок деревья в резиденции президента.
Латыпов не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.
Попытка суицида как крик о помощи
Процесс над Латыповым начался в суде Советского района Минска 1 июня. Первое заседание прошло в старом здании суда, в котором были серьезные проблемы с этапированием подсудимых, остальные — в новом.
На первом заседании после допроса в качестве свидетеля отца подсудимого Сергея Латыпова Степан заявил, что к нему приходили из ГУБОПиКа и предупредили: если он не согласится с обвинением, то проблемы будут не только у него, но и у всей семьи.
«Отец, готовься», — сказал Степан Латыпов, потом встал на скамью в клетке, достал какой-то предмет и вонзил его себе в шею.
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Во время последнего слова Латыпов рассказал, как готовился к самоубийству (цитаты по
«На каждый допрос, на каждую встречу с адвокатом я брал маленький кусочек фольги, подбирая форму и размер так, чтобы их не мог обнаружить конвой. Убийца-рецидивист за пакет кофе подробно рассказал о досмотре, а профессиональный вор-карманник научил прятать лезвие. Позже мне посоветовали обмотать металл кусочком пластыря, чтобы он не скользил по пальцам. Пластырь я попросту наклеил на папку с документами и написал на нем ручкой. Потом переклеил на куртку, это никого не смутило. Как никого не смутило и то, что всю первую половину заседания я плёл кляп, который нужен был, чтобы уйти достойно, не визжа от боли. Было больно. Безумно больно и страшно. Целью ставил перерезать хоть одну из сонных артерий. С левой стороны прорезать не удалось, но зато с правой, благодаря уклону налево, удалось разрезать... И почувствовал пальцами тепло. Даже удалось зацепить артерию, но от волнения я потянул дальше, вместо того, чтобы углубляться по трахеи...
Потом дёрнул за ногу конвоир, я ударился головой и упал. Было больно, страшно и очень стыдно. Очень стыдно, потому что попытка вышла неудачной. И то, что есть много способов защитить своих близких и соседей, которых я в тот момент не увидел».
Таким образом, Латыпов опроверг версию о том, что порезал горло ручкой.
«Осколком ручки нельзя порезать шею, — сказал он в последнем слове в суде, объясняя, почему согласился на версию с ручкой. — Им даже лимон отрезать невозможно, это очевидно любому. Но следствию срочно нужна была картина спонтанного эмоционального поступка. Мне очень хотелось спать после наркоза. На третьи бессонные сутки, я был согласен на что угодно».
Конвоиры некоторое время не могли открыть клетку после попытки суицида, слушатели плакали и кричали. Судья сразу ушел из зала суда, обвинитель застыл на месте, побледнев. Скорая приехала через примерно 15 минут и в течение получаса после прибытия отвезла Латыпова в Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, где ему сделали операцию.
На следующий день пострадавшего из больницы забрали в СИЗО. Об этом Латыпов говорил адвокату 10 июня до начала судебно заседания, и присутствующие в зале это слышали. Он также сказал адвокату, что все его действия связаны не с его неадекватностью, а «с неадекватностью сотрудников ГУБОП».
На шее Латыпова сейчас заметен шрам длиной не менее десяти сантиметров.
10 июня суд назначил Латыпову
Что сказал суд над Латыповым каждому из нас
Во-первых, еще раз во время судебного процесса подтвердилось, что во время задержания применяется насилие, а во время следствия — жесткое давление.
Латыпов рассказал в последнем слове:
«15 сентября 2020 года люди в масках занесли меня в микроавтобус. Затянули руки за спиной, надели на голову мусорный пакет и повезли на Парк дружбы народов. По пути дважды пересаживали из автобуса в автобус. Но это был мой район, и я знаю там каждый поворот. Потом они меня избивали, включили радио на всю громкость и начали меня бить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все скопом и по одному. Выкручивали руки, ноги за спиной, "ласточкой", избивали кулаками и ладонями по ушам так, чтобы в голове словно взрывалась граната. Били дубинкой по ягодицам, били так, чтобы синяка не оставалось. Но опираться я не мог еще три недели. Недавно услышал такой термин “межмышешечная гемотома”, возможно, это была она. Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили: “Учим алфавит”. Сейчас спрашиваем букву “Аааа” и начнем учить “Б”. Говорили: “Не кричи, твоя Тихановская не услышит”. Но я продолжал кричать. Я кричал и думал: очень хорошо, что взяли меня, мало кто из соседей в Беларуси выдержит это».
Во-вторых, записи разговоров по мобильным телефонам доступны силовым органам. В суде над Латыповым были озвучены стенограммы его разговоров с разными людьми, начиная с июня 2020 года. Причем, как отметила адвокат Латыпова, озвученные разговоры не были процессуально оформлены должным образом.
Наконец, суд над Латыповым продемонстрировал, что можно оставаться человеком даже в самых сложных обстоятельствах — проявлять эмоции, сохранять достоинство и верить в людей. Латыпов верил даже в то, что судья проявит профессионализм и примет во внимание то, как добывались показания против него, как его мучили, но этого не случилось.
Латыпов говорил в последнем слове: «Я бы хотел, Высокий суд, чтобы, вынося свой приговор, вы понимали, что приговор выносится не мне одному, но и многим людям, чья вина заключается лишь в том, что они меня любят.
Я хочу, чтобы, вынося приговор, Высокий суд в полной мере осознавал, сколько умных людей, создающих игры, в которые играют сотни людей, программное обеспечение автомобилей, новые сорта пшеницы, автомобили и изучающие новые методики для лечения рака — сколько умных и любящих людей ждут этого приговора, чтобы принять решение: оставаться в Беларуси или отдать все свои силы, знания и талант на процветание другой страны».
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