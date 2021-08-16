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В Минске столкнулись автомобиль и трамвай
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение автомобиля с трамваем произошло на пересечении улиц Плеханова и Тухачевского. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-
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На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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