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В Минске столкнулись автомобиль и трамвай

16.08.2021 15:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение автомобиля с трамваем произошло на пересечении улиц Плеханова и Тухачевского. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
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