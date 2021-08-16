Более 12 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота в I полугодии в Гомельской области 

Источник материала: БелТА

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 12 кг наркотических средств и психотропных веществ изъяли из незаконного оборота в первом полугодии в Гомельской области, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник УВД облисполкома Александр Шастайло, передает корреспондент БЕЛТА.





В первом полугодии в регионе выявлено и пресечено 358 наркопреступлений, 50 из которых связаны со сбытом наркотиков и психотропов. "Установлены лица по трем четвертям из них. Среди совершивших преступления 70% нигде не работали и не учились, 20% - ранее судимые", - уточнил начальник УВД.





Выявлены 6 преступлений по фактам содержания наркопритонов, 3 - по перемещению наркотиков через таможенную границу, в двух случаях установили помещения, приспособленные для выращивания наркосодержащих растений. Также перекрыт канал поставки психотропов в страну, ликвидирована подпольная нарколаборатория по изготовлению пара-метиламфетамина. Установлены и задержаны 58 человек, причастных к организации и деятельности интернет-магазинов по сбыту психотропов.





"Из незаконного оборота изъято свыше 12 кг наркотических средств и психотропных веществ. Масса изъятой марихуаны - практически 10 кг. А наиболее популярных в настоящий момент в наркосреде психотропов - свыше 2,5 кг. Это 25 тыс. разовых доз", - сказал Александр Шастайло.





По его словам, впервые в республике задокументирована преступная деятельность виртуальных трейдеров, в обязанности которых входила конвертация наличных средств наркопотребителей в биткоин для приобретения через интернет-магазины. В марте обвиняемых приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы.





Начальник УВД обратил внимание, что в последние годы Гомельский регион занимает лидирующие позиции по количеству выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, количеству изъятых из незаконного оборота наркотиков. Это подчеркивает актуальность проблемы борьбы с наркоманией. Ситуация в области находится под контролем, однако остается достаточно сложной, дал оценку Александр Шастайло.





"Наркорынок практически полностью переориентировался на синтетические психотропные вещества, распространяемые в интернете. Предложения о продаже наркотических средств и психотропных веществ есть в областном центре и во всех крупных городах области - Жлобине, Калинковичах, Мозыре, Речице, Светлогорске", - отметил он. Особую обеспокоенность вызывает вовлечение в наркооборот несовершеннолетних, а также увеличение числа передозировок наркотиками. Так, за преступления в составе организованной группы в этом году задержан 21 несовершеннолетний. Больше всего - из Жлобина, Гомеля, Мозыря, Калинковичей, Рогачева. По данным на 1 июля, зарегистрировано пять случаев острой интоксикации психотропами, в том числе у 2 несовершеннолетних, два человека умерли.





Начальник УВД убежден, что большую роль в вовлечении молодежи в преступность играет скрытая пропаганда наркотиков. "При мониторинге торговой сети Гомельской области установлены неединичные факты продажи в детских и подростковых отделах магазинов, а также индивидуальными предпринимателями различных товаров с принтами, изображающими растения рода конопля", - конкретизировал он.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 12 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота в I полугодии в Гомельской области В первом полугодии в регионе выявлено и пресечено 358 наркопреступлений, 50 из которых связаны со сбытом наркотиков и психотропов.

Александр Шастайло добавил, что подготовлено и внесено в облисполком предложение о запрете на законодательном уровне реализации пронаркотической продукции.-0-