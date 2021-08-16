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Правозащитницу Анастасию Лойко отпустили после трех суток задержания

16.08.2021 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Анастасию Лойко отпустили из ИВС на Окрестина. Правозащитница находится в статусе подозреваемой.

Правозащитницу Анастасию Лойко отпустили после трех суток задержания
Анастасия Лойко. Фото: Human Constanta / Facebook

По сообщению правозащитного сайта «Весна», ее подозревают в «содействии в неуплате налогов» по делу против руководства «Весны».

Правозащитница находится под подпиской о невыезде и обязательством о явке.

 
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Анастасию Лойко отпустили из ИВС на Окрестина. Правозащитница находится в статусе подозреваемой.
 
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