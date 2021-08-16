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Правозащитницу Анастасию Лойко отпустили после трех суток задержания
Источник материала: Навiны
Анастасию Лойко отпустили из ИВС на Окрестина. Правозащитница находится в статусе подозреваемой.
По сообщению правозащитного сайта «Весна», ее подозревают в «содействии в неуплате налогов» по делу против руководства «Весны».
Правозащитница находится под подпиской о невыезде и обязательством о явке.
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Анастасию Лойко отпустили из ИВС на Окрестина. Правозащитница находится в статусе подозреваемой.
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