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Тихановская призвала власти Грузии разорвать соглашение с КГБ Беларуси

16.08.2021 16:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская призвала власти Грузии прекратить действие Межгосударственного соглашения о сотрудничестве КГБ Беларуси со Службой безопасности Грузии и обеспечить безопасность беларусских граждан, находящихся на территории Грузии.

«Только полное прекращение действия Соглашения о сотрудничестве с КГБ будет гарантировать безопасность беларусов в Грузии», - говорится в письме Тихановской в адрес МИД Грузии.

«…беларусов нужно защитить от принудительной высылки в Беларусь, ведь режим «использует ссылки на «антитеррористическое законодательство» для преследования своих политических оппонентов. Поэтому только полное прекращение действия указанного соглашение либо публичное заявление о заморозке сотрудничества будет не только гарантировать безопасность беларусских граждан в Грузии, но и полностью соответствует национальным интересам Грузии в настоящий момент», - сказано в письме.

Сегодня, 16 августа, служба безопасности Грузии заявила, что распространение информации о вступлении в силу соглашения об их сотрудничестве с КГБ Беларуси – это кампания по дискредитации местных силовых структур. Служба безопасности Грузии отметила, что подписанное в 2016-м году Соглашение не обязывает стороны совершать действия, противоречащие их государственным интересам.

«Офис Светланы Тихановской находится на связи с МИДом и посольством Грузии, в МИД Тихановская направила официальное письмо с призывом выработать «четко выраженную позицию о недопустимости использования данного соглашения для выдачи информации о беларусских гражданах и ином сотрудничестве, которое может негативно отразиться на мирных гражданах Беларуси, находящихся на территории Грузии», - сообщает пресс-служба Тихановской.

 
 
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Светлана Тихановская призвала власти Грузии прекратить действие Межгосударственного соглашения о сотрудничестве КГБ Беларуси со Службой безопасности Грузии и...
 
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