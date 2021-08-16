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Минский трамвай попал в ДТП возле Серебрянки
Источник материала: Навiны
ДТП с участием автомобиля и трамвая случилось днем 16 августа на пересечении улиц Плеханова и Тухачевского, сообщили в столичной ГАИ.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности столкновения обещают сообщить позже.
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ДТП с участием автомобиля и трамвая случилось днем 16 августа на пересечении улиц Плеханова и Тухачевского, сообщили в столичной ГАИ. Обстоятельства...
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