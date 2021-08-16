ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минский трамвай попал в ДТП возле Серебрянки

16.08.2021 16:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

ДТП с участием автомобиля и трамвая случилось днем 16 августа на пересечении улиц Плеханова и Тухачевского, сообщили в столичной ГАИ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности столкновения обещают сообщить позже.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП с участием автомобиля и трамвая случилось днем 16 августа на пересечении улиц Плеханова и Тухачевского, сообщили в столичной ГАИ. Обстоятельства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская призвала власти Грузии разорвать соглашение с КГБ Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by