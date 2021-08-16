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Футболист французского клуба потерял сознание во время матча

16.08.2021 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник "Бордо" Самуэль Калу потерял сознание во время матча 2-го тура чемпионата Франции против "Марселя".


Это произошло всего через шесть минут после стартового свистка.

Как сообщает ESPN, Калу стоял в стенке перед штрафным ударом, но затем рухнул на газон. Футболисты позвали на поле врачей, и Калу была оказана необходимая медицинская помощь.

Футболиста привели в чувство, после чего он даже отыграл еще несколько минут. Но затем главный тренер "Бордо" Владимир Петкович все же заменил 23-летнего игрока

Стоит отметить, что с Калу это произошло уже во второй раз. Впервые он потерял сознание на тренировке сборной Нигерии летом 2019 года. Тогда причиной назвали обезвоживание из-за 40-градусной жары.
 
 
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Полузащитник "Бордо" Самуэль Калу потерял сознание во время матча 2-го тура чемпионата Франции против "Марселя".
 
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