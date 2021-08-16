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Доллар упал ниже 2,5 рублей

16.08.2021 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в понедельник завершились укреплением белорусского рубля к доллару и российскому рублю до новых рекордов. Корзина валют упала до минимума почти за 10 месяцев.

С начала августа стоимость валютной корзины опустилась на 0,59%, а с начала года на 3,71%.

Курс доллара упал на 0,0067 BYN до 2,4958 BYN/USD и с минимума за две недели полетел на минимум за два месяца.

Сегодня резко поднялся объём торгов долларом на бирже и превысил $43 млн. Это максимальное значение почти за месяц.

Курс евро подрос на 0,0047 BYN до 2,9392 BYN/EUR.

Европейская валюта покинула минимум почти за год.

Курс российского рубля опустился на 0,0067 BYN до 3,3991 BYN/100 RUB.

Для российского рубля это минимальный уровень за 116 дней (почти четыре месяца).

Итоги второй недели августа 2021 на валютном рынке Беларуси

9 августа против РБ были введены существенные санкции со стороны США, Канады и Великобритании, но за период с 9 по 13 августа белорусскому рублю удалось подорожать сразу ко всем валютам и отыграть потери первой недели.

курс доллара −0,0115 BYN (−0,46%);
курс евро −0,0390 BYN (−1,31%);
курс российского рубля −0,0329 BYN (−0,96%);
корзина валют −0,89%.

Московская биржа

Российский рубль немного укрепился к доллару. Центробанк РФ опустил официальный курс доллара на завтра на 8 копеек до 73,3920 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра вырос на  29 копеек до 86,5072 RUB/EUR и покинул минимум за полтора месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в понедельник завершились укреплением белорусского рубля к доллару и российскому рублю до новых рекордов. Корзина валют упала до минимума почти за 10...
 
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