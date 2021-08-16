Автозагар спас женщину от смертельной болезни

Источник материала: ОНТ

30-летняя Лорна Кобб из Инверури (Шотландия) уверена, что ее спасло от смертельной болезни решение нанести автозагар. Историю рассказывает Daily Mail.

Лорна в 2020 году родила дочь, а спустя два месяца захотела себя побаловать. Женщина накрасила ногти, воспользовалась маской для лица и применила автозагар.

Пока Кобб наносила мусс, она нащупала уплотнение в левой груди. Испуганная британка обратилась к врачу. Худшие подозрения женщины изначально не оправдались. Медик сообщил Лорне, что у нее не раковое образование, а заблокированный молочный проток. Шотландке посоветовали массировать уплотнение и ставить на грудь теплые компрессы.

Во время очередного массажа женщине стало очень плохо, ее госпитализировали. На этот раз у Лорны диагностировали прогрессирующий рак груди.

В июле 2021 года Кобб перенесла последний курс химиотерапии. Она будет регулярно наблюдаться у врача. Тем не менее, Лорна рада, что вовремя обнаружила проблему благодаря автозагару.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram