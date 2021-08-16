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«Помоги, Господи!»: в Сети появилась неопубликованная видеозапись крушения самолета Як-130 под Барановичами

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Помоги, Господи!»: в Сети появилась неопубликованная видеозапись крушения самолета Як-130 под Барановичами

В Сети появилась ранее не опубликованная видеозапись падения самолета Як-130, который разбился под Барановичами, и расшифровка того, что происходило в кабине пилотов. Ролик опубликовал телеканал «СТВ».


На видео слышно, как диспетчер дает пилотам команду «Прыгай!», а экипаж до последнего уводит борт в сторону от жилых строений. Последними словами летчиков были «Помоги, господи!» и «Прыгаем!».

Сейчас следствие склоняется к версии о том, что крушение произошло по вине техники, а не пилотов.

Трагедия под Барановичами произошла 19 мая. Двое молодых летчиков Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко погибли, уводя самолет от жилых домов.

Фото: скриншот из видео «СТВ»

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В Сети появилась ранее не опубликованная видеозапись падения самолета Як-130, который разбился под Барановичами, и расшифровка того, что происходило в кабине...
 
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