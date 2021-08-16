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Менеджер МакSим рассказала о ее реабилитации

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Менеджер МакSим рассказала о ее реабилитации

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, проходит реабилитацию дома после выписки из больницы. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова, пишет ТАСС. 

Она опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что исполнительница якобы будет проходить реабилитацию в центре в Подмосковье.

По ее словам, 23 августа артистке должны снять швы, которые остались у нее после пребывания в реанимации.

38-летняя певица была в больнице почти два месяца. Из них полтора месяца МакSим провела в коме. Точный диагноз не называют. Известно лишь, что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат. 3 августа певицу вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Выписали артистку 13 августа.

ФОТО: Instagram / maksimartist


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Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, проходит реабилитацию дома после выписки из больницы. Об этом сообщила ее менеджер...
 
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