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Менеджер МакSим рассказала о ее реабилитации
Источник материала: ОНТ
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, проходит реабилитацию дома после выписки из больницы. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова,
Она опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что исполнительница якобы будет проходить реабилитацию в центре в Подмосковье.
По ее словам, 23 августа артистке должны снять швы, которые остались у нее после пребывания в реанимации.
38-летняя певица была в больнице почти два месяца. Из них полтора месяца МакSим провела в коме. Точный диагноз не называют. Известно лишь, что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат. 3 августа певицу вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Выписали артистку 13 августа.
ФОТО: Instagram / maksimartist
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Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, проходит реабилитацию дома после выписки из больницы. Об этом сообщила ее менеджер...
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