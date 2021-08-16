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Автомобиль насмерть сбил пешехода на Логойском тракте в Минске

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобиль насмерть сбил пешехода на Логойском тракте в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Машина сбила пешехода насмерть в Минске на Логойском тракте, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Еще одна авария произошла 14 августа на пересечении с пр. Победителей. Водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезалась в светофорный объект. Затем машина опрокинулась. Пострадавших в ДТП нет. Установлено, что водитель в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ФОТО: МВД 


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Теги: Минск
 
 
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Машина сбила пешехода насмерть в Минске на Логойском тракте, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Еще одна авария произошла 14...
 
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