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Автомобиль насмерть сбил пешехода на Логойском тракте в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Машина сбила пешехода насмерть в Минске на Логойском тракте,
Еще одна авария произошла 14 августа на пересечении с пр. Победителей. Водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезалась в светофорный объект. Затем машина опрокинулась. Пострадавших в ДТП нет. Установлено, что водитель в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.
ФОТО: МВД
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Машина сбила пешехода насмерть в Минске на Логойском тракте, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Еще одна авария произошла 14...
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