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Кисты молочной железы: от чего возникают и насколько это опасно
Источник материала: ОНТ
От чего возникают кисты молочной железы и насколько они опасны рассказали в программе «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и акушер-гинеколог Александр Поддубный.
Основные причины появления новообразований – это гормональный дисбаланс, вредные привычки, случаи абортов и ранняя менопауза.
Также причиной появления кисты может служить упадок иммунитета.
Чтобы продиагностировать новообразование на ранней стадии, нужно сделать узи молочной железы или маммографию. Врачи уверяют: бояться новообразований не стоит, нужно просто чаще посещать врача и наблюдать их в динамике.
В любом случае, если женщина находит какие-либо уплотнения в груди, она должна немедленно показать их специалисту.
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От чего возникают кисты молочной железы и насколько они опасны рассказали в программе «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская...
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