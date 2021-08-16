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Кисты молочной железы: от чего возникают и насколько это опасно

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кисты молочной железы: от чего возникают и насколько это опасно

От чего возникают кисты молочной железы и насколько они опасны рассказали в программе «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и акушер-гинеколог Александр Поддубный.

Основные причины появления новообразований – это гормональный дисбаланс, вредные привычки, случаи абортов и ранняя менопауза.

Также причиной появления кисты может служить упадок иммунитета.

Александр Поддубный, акушер-гинеколог, маммолог: «Кисты – это наиболее часто встречающаяся женская опухоль. Может быть такое, что женщина где-то переохладилась или иммунитет упал, и внезапно возникла опухоль. Прощупывается очень четко, может быть покраснение и боль, если киста воспаляется. К онкологии приводит не так часто» .

Чтобы продиагностировать новообразование на ранней стадии, нужно сделать узи молочной железы или маммографию. Врачи уверяют: бояться новообразований не стоит, нужно просто чаще посещать врача и наблюдать их в динамике. 

В любом случае, если женщина находит какие-либо уплотнения в груди, она должна немедленно показать их специалисту. 

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От чего возникают кисты молочной железы и насколько они опасны рассказали в программе «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская...
 
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