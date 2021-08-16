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Чем опасен «пивной живот»? Объясняет нутрициолог
Источник материала: ОНТ
«Пивной живот» увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов,
Из всех видов алкоголя она рекомендует отдавать предпочтение красному сухому вину.
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«Пивной живот» увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов, рассказала газете «Известия» член Российского союза диетологов, нутрициологов,...
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