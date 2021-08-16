ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чем опасен «пивной живот»? Объясняет нутрициолог

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чем опасен «пивной живот»? Объясняет нутрициолог

«Пивной живот» увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов, рассказала газете «Известия» член Российского союза диетологов, нутрициологов, специалистов пищевой индустрии Мария Волченкова.

Из всех видов алкоголя она рекомендует отдавать предпочтение красному сухому вину.

ФОТО: depositphotos



Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Пивной живот» увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов, рассказала газете «Известия» член Российского союза диетологов, нутрициологов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новы «зьліў» размоваў міліцэйскіх начальнікаў ад кібэрпартызанаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by