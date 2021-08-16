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Джонни Депп заявил, что Голливуд его бойкотирует
Источник материала: ОНТ
Известный актер Джонни Депп в интервью The Sunday Times
По словам Джонни, бойкот вызван «абсурдностью медиа». Актер также отметил, что последнее пятилетие он провел в «разрыве» с Голливудом, и этот период был «сюрреалистичным».
Депп уверен, что картина «Великий» заслуживает внимания, несмотря на отношение к актерам.
Фото: Pixabay
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Известный актер Джонни Депп в интервью The Sunday Times заявил, что «Голливуд бойкотирует» его. Эти выводы артист сделал в связи с тем, что фильм «Великий», в котором он...
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