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Джонни Депп заявил, что Голливуд его бойкотирует

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джонни Депп заявил, что Голливуд его бойкотирует

Известный актер Джонни Депп в интервью The Sunday Times заявил, что «Голливуд бойкотирует» его. Эти выводы артист сделал в связи с тем, что фильм «Великий», в котором он сыграл главную роль, все еще не вышел в прокат в США.

По словам Джонни, бойкот вызван «абсурдностью медиа». Актер также отметил, что последнее пятилетие он провел в «разрыве» с Голливудом, и этот период был «сюрреалистичным».

Депп уверен, что картина «Великий» заслуживает внимания, несмотря на отношение к актерам.

Фото: Pixabay

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Известный актер Джонни Депп в интервью The Sunday Times заявил, что «Голливуд бойкотирует» его. Эти выводы артист сделал в связи с тем, что фильм «Великий», в котором он...
 
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