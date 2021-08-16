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Соседи помыли и причесали несчастного бездомного. Теперь его не узнать!

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соседи помыли и причесали несчастного бездомного. Теперь его не узнать!

Неухоженный старичок Лучано из Перу давно бродит по улицам Ферреньяфе. Прохожим он известен под именем Эль Локо Чуман. К сожалению, много лет назад он стал бездомным и с тех пор начал жить на улице. Его вид оставляет желать лучшего: волосы немытые и спутанные, одежда потрепанная и черная от грязи, ногти давно не стриженные.

А самое главное, что у Лучано серьезное заболевание, которое сильно ухудшает качество его жизни. Это шизофрения. У бездомного один и тот же план на каждый день – просто гулять по улицам без цели и не обращать внимания на насмешки людей.


Фото: zizuhotel.ru

Этому мужчине уже 85 лет. И конечно, мысли о светлом будущем давно растворились в тяжелом бытии. Его бесцельная жизнь потихоньку идет к неизбежному концу. Лучано не сделал ничего плохого этому миру, но возникает ощущение, что жизнь его за что-то наказывает.

Однако чудесам быть! И сделать это могут обычные люди…

После десятков лет скитаний бездомного соседи решили все-таки собраться и изменить судьбу доброго человека. К ним пришло осознание, что он нуждается в помощи, как никто другой.

После такого решения соседи сразу перешли к действиям. Они забрали Лучано с улицы и отвезли его во двор одного из домов. Там его ждал невероятный процесс преображения. Ему помогли помыться, обрезали его ногти и подарили новую чистую одежду. Но это еще не все. Местные жители сделали ему стрижку и сбрили бороду.


Фото: burbujaviral.com

Внешнее преображение было окончено. Но они не остановились на нем. Следующим шагом было восстановление его документов. И с этим они справились! Теперь у добродушного старичка есть возможность обращаться в социальные службы за медицинской помощью и продуктами.

Теперь Лучано просто не узнать. Это обычный человек, который ничем не отличается от других. Трансформация потрясающая! Такое ощущение, что даже появился блеск в глазах.


Фото: burbujaviral.com

Эта невероятная история учит нас тому, что у каждого человека должен быть второй шанс. И в наших силах подарить его нуждающимся. Это не отнимет много времени и сил, но может изменить жизнь человека. И помните, что лучше делать добрые дела вместе, как соседи Лучано. Такие действия сплотят людей и помогут чуду произойти скорее.

 

Фото обложки: fishki.net

По материалам сайта fishki.net

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Неухоженный старичок Лучано из Перу давно бродит по улицам Ферреньяфе. Прохожим он известен под именем Эль Локо Чуман. К сожалению, много лет назад он стал...
 
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