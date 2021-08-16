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Как понять, что собеседник лжет вам: работающие способы. Проверьте!

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как понять, что собеседник лжет вам: работающие способы. Проверьте!

Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист рассказал, как поймать собеседника на лжи, пишет издание Dagens Nyheter.

По словам специалиста, следует задавать визави неожиданные вопросы. Если человек хорошо знает предмет разговора, его собеседнику будет труднее солгать. Еще один совет – не спешить делать выводы: чем раньше решить, что все стало понятным, тем выше риск совершить ошибку.

Ранее ученые из Корнеллского университета в США рассказали, какие слова указывают на то, что женщина обманывает. Если собеседница часто использует местоимение «я», наречие «возможно» и глагол «стараться» в различных формах, скорее всего, она лжет.

ФОТО: depositphotos

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Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист рассказал, как поймать собеседника на лжи, пишет издание Dagens Nyheter. По словам специалиста, следует задавать...
 
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